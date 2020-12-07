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  2. Вплоть до симптомов начинающегося инсульта: ученые выяснили, что макароны и хлеб могут быть опасны для головного мозга

Вплоть до симптомов начинающегося инсульта: ученые выяснили, что макароны и хлеб могут быть опасны для головного мозга

Британские ученые провели исследование, в ходе которого изучали, как те или иные продукты влияют на работу головного мозга. В частности, они выявили взаимосвязь между потреблением макарон и хлеба и возникновением проблем со здоровьем. Исследователи установили, что присутствие в рационе данных продуктов в некоторых случаях ведет к развитию глютеновой атаксии, пишет "Медицина и наука".


В ходе исследования ученые определили, что, несмотря на отрицательные результаты реакции организма на глютен, у большинства участников из-за употребления пищи с повышенным содержанием макаронных изделий и хлеба возникло головокружение и ощущение неуклюжести. У ряда добровольцев были замечены симптомы, похожие на симптоматику начинающегося инсульта: нарушение походки и трудность поддержания разговора.

Ученые изучили информацию, полученную в ходе эксперимента, и пришли к выводу, что причиной таких расстройств может быть глютеновая атаксия, которая возникает из-за непереносимости компонентов глютена, содержащихся в пшенице, ржи, ячмене. Несвоевременное проведение лечения может стать причиной развития необратимых последствий в мозге.

При обнаружении данных симптомов необходимо посетить врача. Только он сможет определить причину нарушений в организме. Если причина кроется в непереносимости глютена, то избежать дальнейшего ухудшения состояния здоровья можно простым способом – перестать употреблять продукты, содержащие глютен (макаронные и хлебобулочные изделия).

Фото: pixabay.com
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