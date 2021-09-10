Впервые в школу в 17 лет. В России учеником первого класса стал подросток

Необычный ученик появился в одной из школ Волгоградской области, пишет rg.ru.
Фото носит иллюстративный характерДиректор школы Вера Чехольская рассказала, что семья подростка приехала в поселок Таловка недавно. После этого учреждению образования «вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу».
Парень ходит на занятия отдельно от других первоклассников. Это сделано специально, чтобы подростка не дразнили. Как отмечает издание, «семья 17-летнего юноши вообще выступала против того, чтобы он приобщался к образованию».
Как подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева, «без умственной отсталости и в таком возрасте дети способны освоить программу нескольких классов за год». Согласно российским законам, учиться в обычной школе можно только до совершеннолетия. Однако существуют и альтернативные варианты пройти школьную программу: вечернее отделение, экстернат, а также семейное образование.
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