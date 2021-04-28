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  2. Впервые в один день: крупные региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 28 апреля в Беларуси

Впервые в один день: крупные региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 28 апреля в Беларуси

Пять областей, столица и один район Гродненской  области – такова география электронных ярмарок вакансий, которые пройдут 28 апреля в Беларуси на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.


Электронная ярмарка вакансий нанимателей Брестской области пройдет с 10:00 до 13:00. Она организована комитетом по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома во взаимодействии с управлениями по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов. К участию приглашены около 40 предприятий, которые представят более 1000 вакансий. Среди нанимателей, предлагающих рабочие места, – ОАО «Птицефабрика «Дружба», ОАО «Пинский автобусный парк», ОАО «Полесье», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», филиал ЗАО «АТЛАНТ» – БСЗ, филиал ИПУП «Актив Шуз», ГЛХУ «Полесский лесхоз», Филиал «АП № 12 г. Столина», ГУССП «Ивановская СПМК-7», Барановичская центральная поликлиника, УП «Столинское ЖКХ», ОАО «Полесьеэлектромаш», филиал «АП № 10 г. Лунинца», УП «Дрогичинская ПМК-8», ОАО «Брестское пиво», Пинская районная централизованная клубная система, ОАО «Березовская машинно-технологическая станция» и др.

Гродненская областная ярмарка вакансий также пройдет с 10:00 до 13:00. Количество представленных на ней рабочих мест превышает 800. Среди участников, количество которых более 30, – ОАО «Гродно Азот», СООО «Конте Спа», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Белкард», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Радиоволна», УП «Цветлит» ОО «БелОГ», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «БелТАПАЗ», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение», ОАО «Красносельскстройматериалы», УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», ООО «ПровитБел» и др.

Время проведения электронной ярмарки вакансий нанимателей Могилевской области – с 10:00 до 13:00. В мероприятии примут участие 27 организаций – ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», УКПП «Коммунальник», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ГЛХУ «Горецкий лесхоз», УЗ «Бобруйская городская детская больница», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «ФанДОК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ЗАО «Серволюкс Агро», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Ольса» и др.

У Минской областной ярмарки вакансий аналогичное время работы – с 10:00 до 13:00. В ней принимают участие 24 организации (690 предложений работы): ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», Жодинский хлебозавод, ОАО «УКХ «Минский моторный завод» в г. Столбцы, «Амкодор-Логойск», Молодечножелезобетон, СООО «Лекфарм», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и др.

Время проведения электронной ярмарки вакансий нанимателей Витебской области – с 10:00 до 13:00, предложение – более 800 вакансий от почти полусотни предприятий. Среди участников – ОАО «Знамя индустриализации», УП «ВитМа», ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск», СООО «Белвест», ОАО «Полоцк-торг», ОАО «Керамика», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Оршанский инструментальный завод» и др.

С 10:00 в течение трех часов будет работать электронная ярмарка вакансий нанимателей Гомельской области. В ней примут участие 34 организации с почти 1000 вакансий. Среди участников – ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский ЦКК», КУП «Горэлектротранспорт», ОАО «Гомельжелезобетон», ОАО «Гомельский завод станочных узлов», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Речицкий КХП», ОАО «Гомельская птицефабрика», ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», ОАО «МШФ «Надэкс» и др.

Электронная ярмарка вакансий в Минске пройдет с 10:00 до 13:00. В мероприятии примут участие ГП «ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 4 Партизанского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 5 Фрунзенского района г. Минска», ЗАО «Атлант», Минское городское управление МЧС, ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-Унимод», ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», ОАО «Минский завод шестерен», ОАО «Минскремстрой», ОАО «МТЗ», РУП «Белмедпрепараты», РУП «Белсоюзпечать», УП «Минскводоканал» и др. Соискателям будет предложено более 1600 свободных рабочих мест.

Наконец, электронная ярмарка вакансий Берестовицкого района пройдет с 14:00 до 15:00. В ней будут участвовать Берестовицкая детская школа искусств, ОАО «Берестовицкая птицефабрика», Берестовицкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей и филиал «АтП № 18 Большая Берестовица» ОАО «Гроднооблавтотранс».
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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