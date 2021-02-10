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  2. Впервые в нашей стране людям с зависимостями и укреплению психического здоровья посвящается целый раздел государственной программы

Впервые в нашей стране людям с зависимостями и укреплению психического здоровья посвящается целый раздел государственной программы

Принципиально новым в государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021–2025 годы» станет развитие системы медико-социальной реабилитации лиц, длительное время употребляющих психоактивные вещества. Кроме того, в документе обращается особое внимание на комплекс мероприятий, который предстоит реализовать по сохранению и укреплению психического здоровья населения и снижению уровня суицидов. Предполагается оказание качественной и своевременной помощи лицам в кризисных и стрессовых состояниях, в том числе и несовершеннолетним. 


Главный врач клинического центра «Психиатрия – наркология» Алексей Александров  работал главным наркологом Минздрава, главным внештатным психотерапевтом. Сегодня он главный психиатр главного управления по здравоохранению Минского облисполкома. Все эти годы врач был не только свидетелем, но и участником перемен в сфере оказания психиатрической помощи.

– В 2011 году был принят первый на просторах СНГ закон о психологической помощи. Психология впервые получила государственную поддержку. Эта дисциплина стала востребованной во всех областях. Мы обновили стандарты лечения психических расстройств.  Беларусь в этом направлении вышла на уровень современных европейских стран. Продолжаем совершенствовать стандарты, учитывая все психические расстройства и самые современные методы их лечения. И то, что в новой государственной программе впервые столько внимания уделяется психическому здоровью, проблеме реабилитации наркозависимых, профилактике передозировок, говорит о признании государством важности этого направления. 

Во время работы Алексея Александрова главным врачом центра в учреждении появились кабинет профилактики ВИЧ среди потребителей наркотиков, амбулаторные кабинеты детского психотерапевта и детского психиатра, кабинет психотерапевта в отделении дневного пребывания. А в Минской области впервые достигнуто снижение смертности от суицидов и случайных отравлений алкоголем. 

– Это серьезные проблемы. Еще в 2019 году в области сохранялся высокий уровень суицидов. Локальные подходы стали государственными. И вот мы перешли на средний уровень, как и страна в целом. Это большое достижение, которое отметила и Всемирная организация здравоохранения.

Повышение эффективности и безопасности заместительной терапии синдрома зависимости от опиоидов, стимулирование обращаемости за оказанием наркологической помощи, снижение уровня латентной наркомании – вот задачи, которые предстоит решать в ближайшие пять лет специалистам в области наркологии. Примечательно, как говорит Алексей Александров, что в нашей стране уже сделано немало для людей, страдающих химической зависимостью.  

– В нашей стране развиваются реабилитационные центры для людей с зависимостями. Открылись кабинеты заместительной терапии для пациентов, страдающих наркотической зависимостью, и реабилитационные отделения, – рассказывает Алексей Алексеевич. – Реабилитационные центры продолжают развиваться. 

Главный врач центра «Психиатрия – наркология» обращает внимание на еще несколько актуальных вопросов в области психического здоровья.

– Встречается язык вражды, когда люди описываются через призму болезни как основной характеристики. Неважно, что, например, человек с зависимостью отец, инженер, житель агрогородка. В сознании некоторых он наркоман, а значит, можно позволить себе к нему нетерпимо относится. Изменение языка – одна из глобальных идей. Так мы признаем, что страдающий зависимостью – наш человек и ему нужно помогать. Вторая тема – социальные барьеры. Беларусь подписала Конвенцию о правах инвалидов, где люди с психическими расстройствами имеют в чем-то равные права. Но, как правило, наниматель не будет к такому работнику относиться как к обычному человеку, хотя тот любит свою работу и делает ее качественно. Есть проблема ранней детской травмы, когда ребенка разлучают с родителями. И белорусские данные говорят о том, что в будущем эти дети больше подвержены психическим расстройствам. Обсуждаем сегодня в нашем профессиональном сообществе и тему психической устойчивости к потрясениям. Общество оказалось не готовым к ковиду, а возникают новые вызовы. К нам обращаются люди с такими проявлениями постковидного синдрома, как бессонница, тревожность, депрессия. Возможно, таким людям следует оказывать психологическую поддержку еще в больнице во время лечения от коронавируса, чтобы не развились определенные последствия. Очень важно формировать у людей психическую устойчивость. 

Фото: БЕЛТА
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