Впервые в Минске. В главном корпусе Академии управления при Президенте открылась интерактивная выставка "Партизаны Беларуси"

Конец июня 1941 года. Фашисты уже захватили Минск, рвались к Смоленску, чтобы открыть себе прямой путь на Москву. После стремительных атак вражеских войск раздробленная часть Красной Армии осталась в тылу врага. Многие красноармейцы стали прорываться к фронту, остальные ушли в леса, чтобы стать партизанами. После этого к ним примкнули местные жители и те, кто вырвался из вражеского лагеря.
Уже на седьмой день Великой Отечественной войны, 28 июня 1941 года, регулярный отряд Василия Коржа первым в истории партизанского движения в Белоруссии вступил в бой с нацистскими оккупантами на дороге Логишин – Пинск, одержав в нем победу и нанеся врагу ощутимые потери. При этом партизаны не потеряли ни одного бойца.
С каждым днем партизанское движение набирало силу и скоро фашистам пришлось отзывать с фронтов регулярные войска, чтобы справиться с народным сопротивлением. В годы гитлеровской оккупации на территории Беларуси действовало свыше 1200 партизанских отрядов, в которых сражались более 370 тысяч народных мстителей.
Когда в июле 2019 года издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом запускался интерактивный проект «Партизаны Беларуси», единицы предполагали, что он станет настолько масштабным и значимым. Почти два года передвижная экспозиция «Партизаны Беларуси» с большим успехом выставляется в самых разных уголках Беларуси.
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27 апреля этот уникальный проект впервые экспонируется в Минске. В фойе главного корпуса Академии управления при Президенте (ул.Московская,17) выставлено более 70 работ, посвященных партизанскому движению на территории нашей страны. Среди экспонатов – архивные фото, документы, наградные листы и характеристики партизан и подпольщиков, действовавших в Беларуси в 1941–1944 годах.
Открывая выставку, ректор Академии управления Вячеслав Данилович отметил, что для учебного заведения это значимое событие: «Фактически мы являемся центром, который занимается в том числе и выработкой идеологической, которая осуществляется в нашей стране. С нашими студентами и слушателями мы тесно работаем над исторической памятью, ее сохранением, над выработкой иммунитета против искажения и фальсификаций нашего исторического прошлого. Благодаря титанической работе ИД «Беларусь сегодня» и Национального архива каждый из нас имеет сегодня возможность через современные коммуникации узнать о партизанском прошлом своих прошлых. О событиях Великой Отечественной войны, о героическом прошлом наших предков мы можем говорить, опираясь на свидетельства архивных документов и материалов, делая их максимально доступными для широкой общественности нашей страны. Я, как историк понимаю, всю важность этого проекта. И в целом, безусловно, это уровень мирового масштаба».
О том, что мир сегодня серьезно штормит, и о том, как трудно сегодня молодому поколению трезво оценивать то, что происходило в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, рассказал член Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич:
«Важность данного проекта трудно измерить. По статистике 60 процентов молодежи не знает истории своей семьи. Они не в курсе, где воевали дедушки, бабушки. И это самые легкие жертвы исторического обмана. Я часто спрашиваю у юношей и девушек: «Своих дедушек и бабушек вы знаете? Кем они были, как жили? Многие не знают. Тогда уточняю, а вещи от них какие-то остались? Да, – отвечают, – медали там какие-то лежат в серванте. Я им объясняю, что на медали есть номер и по нему можно определить, когда и за какой именно подвиг она была вручена. И многих это заинтересовывает. Исторические подлинные документы, представленные проектом, – самое действенное противоядие против фальсификации, которую нам пытаются навязать извне. Проект позволяет защитить себя, своих родных и близких от нападок, которые мы наблюдаем сегодня. Таких проектов должно становиться как можно больше. Увидев архивные документы своими глазами, молодой человек уже никогда не поверит в эти мифы и байки, которые пытаются нам навязать».
В настоящее время интернет-портал «Партизаны Беларуси» можно смело назвать виртуальной энциклопедией партизанского движения на территории Беларуси в 1941–1944 гг. Благодаря интернет-ресурсу partizany.by каждый желающий сможет узнать о боевом пути своих предков-партизан – достаточно только ввести в строку поиска минимальные исходные данные. О том, какая масштабная работа была проведена и проводится ежедневно, на открытии выставки рассказал директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк:
«Национальный архив давно вынашивал идею такой базы, и даже были попытки. Но масштаб так велик, что в одиночку это сделать было невозможно. Поэтому когда ИД «Беларусь сегодня» проявил такую инициативу, мы незамедлительно подключились к реализации этого проекта. У нас огромные фонды, отражающие историю партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В ближайшие годы мы планируем представить на портале более 450 тысяч документов. И даже пока мы с вами сейчас говорим, в это время уже несколько десятков новых имен героев ввели в эту базу данных. Надо помнить, что среди 370 тысяч партизан и подпольщиков 71% это были белорусы. Но кроме них на белорусской земле с фашистами боролись представители порядка 50 национальностей. Поэтому интерес к этому порталу уходит далеко за пределы нашей страны».
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Как показали предыдущие экспозиции, повышенный интерес у посетителей выставки вызывает брендированный интерактивный стенд проекта partizany.by, через который можно зайти в базу данных, ввести фамилию и найти родственников, воевавших в партизанских бригадах и отрядах. Для многих это становилось открытием, так как наградные листы не вручались родственникам, а хранились в архивах. Попасть в которые можно было только по специальному запросу. В стенах Академии управления выставка будет работать до 7 мая. Далее она продолжит свой путь по городам Беларуси. Впереди, – рассказывает заместитель директора — главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин, – очень насыщенное время.
– В этом году мы хотим охватить все вузы Беларуси, чтобы как можно больше ознакомить молодежную аудиторию с нашим проектом. Если заглянуть вперед, то у нас серьезные планы. Работаем над тем, чтобы сделать картографическую основу и у пользователей появилась возможность перемещаться по картам боевых действий. В Национальном архиве есть карты, есть документы, схемы боев, которые можно визуализировать с мультимедийной точки зрения. И, конечно, проект будет прирастать новыми функциями. Например, в прошлом году у нас появилась возможность для читателей дополнять странички героев: они присылают фотографии, документы, которые мы оцифровываем и размещаем на сайте».
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Организовали выставку издательский дом "Беларусь сегодня", Национальный архив Беларуси, Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Официальный партнер проекта – ОАО "АСБ Беларусбанк».
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История не знает более масштабного сопротивления завоевателям, чем борьба белорусского народа против германских поработителей. Проект «Партизаны Беларуси» позволяет всем нам по достоинству оценить вклад наших предков в Великую Победу. С именами, датами, названиями населенных пунктов и конкретными цифрами. И как важно не только помнить об этом, но и извлечь из архивов имя каждого героя. Если по каким-то причинам вы не смогли или не успели посетить выставку, то напоминаем, что вся интерактивная база, а также новости проекта и история партизанского движения размещена на сайте partizany.by.
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Впервые в Минске. В главном корпусе Академии управления при Президенте открылась интерактивная выставка "Партизаны Беларуси"
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