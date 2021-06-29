Сегодня впервые в истории Председатель КНР Си Цзиньпин наградил орденами Первого июля отличившихся членов КПК. Мероприятие прошло в Доме народных собраний, информирует агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин, который также занимает пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателя Центрального военного совета, помог награжденным надеть ордена, пожал им руки и сделал памятные снимки с ними.
– Лауреаты ордена Первого июля – выходцы из народа. Это простые герои, которые безмолвно преданы своему делу. Их деяния можно изучать и повторять, – отметил Си Цзиньпин во время церемонии.
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Впервые в истории Си Цзиньпин вручил ордена Первого июля 29 членам Компартии
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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