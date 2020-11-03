Впервые в Беларуси сняли днем белку-летягу

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– пояснила Алеся Башаримова.Поиски летяги проводились в рамках инициативы «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!», которая реализовывалась АПБ в партнерстве с Городокским лесхозом, эколого-краеведческим общественным объединением "Неруш" и Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам. Инициатива проходила в рамках проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды.Видео "АПБ"