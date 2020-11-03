Симпатичный грызун ведет ночной образ жизни, поэтому видео с фотоловушки – большая удача.
Об уникальных кадрах, на которых засняли редкое "краснокнижное" животное, корреспонденту sb.by рассказала специалист по связям с общественностью АПБ Алеся Башаримова.
– Почти год назад мы сняли первое для нашей страны видео с этим «краснокнижным» грызуном, – пояснила Алеся Башаримова. – Но все кадры с ним были ночными. Также на свежих видео с фотоловушек можно увидеть лося, летучую мышь, лесную соню и куницу, пытающуюся залезть в дупло.
Поиски летяги проводились в рамках инициативы «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!», которая реализовывалась АПБ в партнерстве с Городокским лесхозом, эколого-краеведческим общественным объединением "Неруш" и Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам. Инициатива проходила в рамках проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды.
Видео "АПБ"
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Впервые в Беларуси сняли днем белку-летягу
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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