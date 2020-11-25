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Впервые в Беларуси исполнили неоконченную скрипичную сонату Шостаковича

Она прозвучала в концерте «Двух гениев портрет» в Белорусской филармонии в рамках фестиваля искусств «Белорусская музыкальная осень». 


Кроме неоконченной сонаты в программе была соната для альта и фортепиано — последнее сочинение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, а также фа-мажорная скрипичная соната Бетховена. Партию скрипки и альта исполнял Вадим Мазо, партию фортепиано – заслуженный артист Беларуси Юрий Гильдюк.

Неоконченная скрипичная соната, написанная Шостаковичем в 1945 году, нашлась в его рукописях спустя много лет после его кончины, когда его вдова музыковед Ирина Антоновна Шостакович (в девичестве Супинская) затеяла выпуск действительно полного собрания его сочинений. Фактически это первая часть, написанная за один день.  Почему он не стал продолжать и почему не использовал ее, когда в 1968 году сочинял скрипичную сонату в подарок к 60-летию Давида Ойстраха, остается загадкой. Пораженная красотой этой брошенной музыки, Ирина Антоновна в 2012 году выпустила ее отдельным изданием и назвала «Неоконченной сонатой».

Как получилось, что о ней никто не знал? 

В 1940-е – 1950-е годы с нотной бумагой были трудности. Композитор экономил, оттого под титульными листами его самых важных рукописей зачастую прячутся совсем другие сочинения. Среди эскизов неоконченной оперы «Игроки» вдруг обнаруживается набросок к ненаписанной оперетте «Табачный капитан», а также эскиз финала знаменитой Ленинградской симфонии. В рукописи Первого квартета нашлись неизвестные наброски музыки к фильму «Человек с ружьем», а в «Сатирах» на стихи Саши Черного – неизвестное прежде сочинение на стихи Долматовского «Мы все оплот советской власти…»

И до сих пор неоконченная соната Шостаковича мало кому известна. Минск – один из первых городов, где она прозвучала на большой концертной площадке, причем в эпоху пандемии, когда во всем мире концертная деятельность пребывает в глубоком упадке. У нас же, со всеми мерами предосторожности, концертная жизнь продолжается. 

И как обязательная ее часть у нас звучит музыка Шостаковича, ведь этот всемирный гений для нас свой, родной. По некоторым сведениям, композитор в 1953 году побывал на Мядельщине, в Шеметово, где родился и жил его прадед Петр Михайлович Шостакович. 

Для скрипача Вадима Мазо этот концерт тоже стал возвращением. Почетный профессор музыки Иллинойского университета, художественный руководитель международных фестивалей в Праге и Санкт-Петербурге явно соскучился по родной филармонии.

– Я очень хочу поблагодарить это здание, в котором я не играл и не был сорок лет, – сказал он со сцены и расплакался. – Для меня это очень важно. Будем сохранять чистоту интонации и чистоту нашей музыкальной веры.

Подтверждаю как свидетель – инструменты и люди в этот вечер звучали удивительно чисто.
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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