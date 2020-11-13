Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой

«PROF-каникулы» для старшеклассников впервые проходили в университете с 3 по 5 ноября. Открыли их представители бизнес-кругов Гродненщины. Школьники познакомились с популярными специальностями Купаловского университета, встретились с профессионалами из различных сфер и поучаствовали в обучающих мастер-классах и бизнес-квизах.– отметили в пресс-службе.Результатом совместной работы, по мнению участников, стало более осознанное понимание своих личных возможностей, а также тех качеств, которые необходимы сегодня специалистам – это эффективные коммуникации, командная работа, презентационное мастерство.Всего в осеннем сезоне «PROF-каникул» приняли участие более 50 школьников Гродненского региона.– отметил декан факультета довузовской подготовки Иосиф Дорняк.Гродненский государственный университет имени Янки Купалы был основан в 1940 году. По состоянию на 1 сентября в вузе функционировало 15 факультетов, 62 кафедры, численность студентов – более 11,3 тысячи. В 2020 году было принято на обучение 2572 студента.Фото: ГрГУ