Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой

Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой

Профориентационные интенсивы для старшеклассников Гродно, Слонима, Щучина и Скиделя «PROF-каникулы» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы получат продолжение зимой, сообщает пресс-служба вуза.


«PROF-каникулы» для старшеклассников впервые проходили в университете с 3 по 5 ноября. Открыли их представители бизнес-кругов Гродненщины. Школьники познакомились с популярными специальностями Купаловского университета, встретились с профессионалами из различных сфер и поучаствовали в обучающих мастер-классах и бизнес-квизах.

– О создании инновационных идей и их дальнейшем развитии с перспективой реализации поделилась основатель Студии проектов и стартапов ГрГУ имени Янки Купалы Елена Разова, – отметили в пресс-службе. – Руководитель студии пригласила ребят на бесплатные занятия, на которых предусмотрены встречи с профессионалами бизнеса, мастер-классы по продвижению идей, консультации различных экспертов. Свои траектории образовательного и профессионального пути представили аудитории успешные предприниматели Гродненщины, среди которых в том числе выпускники Купаловского университета. В течение трех дней вместе с профессионалами каждый из ребят пробовал найти свою формулу успеха.

Результатом совместной работы, по мнению участников, стало более осознанное понимание своих личных возможностей, а также тех качеств, которые необходимы сегодня специалистам – это эффективные коммуникации, командная работа, презентационное мастерство.

Всего в осеннем сезоне «PROF-каникул» приняли участие более 50 школьников Гродненского региона.

– Совсем скоро в университете пройдет зимний сезон «PROF-каникул», – отметил декан факультета довузовской подготовки Иосиф Дорняк. – Мы ожидаем продолжения интенсивов, тесного взаимодействия с профильными факультетами, встреч с профессионалами. Планируем, что мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы был основан в 1940 году. По состоянию на 1 сентября в вузе функционировало 15 факультетов, 62 кафедры, численность студентов – более 11,3 тысячи. В 2020 году было принято на обучение 2572 студента. 

Фото: ГрГУ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске на участке Партизанского проспекта меняется схема движения
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Минске
Ремонты, создание запасов реагентов, проверка снегоуборочной техники – в "Минскзеленстрой" рассказали, как готовятся к зиме
В Минске осенью проведено 17 акций и 7 субботников по озеленению
В Червенском районе пожар уничтожил 60 т соломы
Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой
В Беларуси широкая денежная масса за октябрь снизилась на 2%
Лукашенко дает интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья
На заводе в Китае произошел взрыв, погибли 7 человек
Задержан мужчина, размещавший чучела милиционеров и гробы на остановках транспорта в Мостах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ты заболеешь – я приду
В Могилеве директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на 136,7 тыс. рублей
Правительство одобрило привлечение 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
В Бресте вводят обязательный масочный режим
В общественном транспорте Минска появятся наклейки-напоминания о масочном режиме
Могилевчанин напал на землячку, перепутав ее со знакомой
Брестский горисполком инициировал бесплатную раздачу медицинских масок пожилым жителям города
В Гродненской области выбрали лучшего студента года
Кто прошел отбор в стажерскую группу Большого театра оперы и балета Беларуси
Сборная Аргентины сыграла вничью с парагвайцами в квалификации футбольного чемпионата мира
Педиатр рассказала, как сформировать правильную осанку у ребенка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инфицированный фейсбук
Лукашенко сегодня даст интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья
Почти половина стационарных учреждений cоциального обслуживания страны перешла на вахтовый метод работы
Программа развития юго-востока Могилевской области помогла Славгородскому району остановить отток рабочей силы
Стали известны последние участники финальной стадии футбольного Евро
Анисимов раскрыл тайну, почему так замечательно звучит в нынешнем сезоне Государственный академический симфонический оркестр Беларуси
С победителем проекта «Альфа Радио» «Лучше, чем на курорте!» побывали в Беловежской пуще
Атака на вирус: сводный батальон войск РХБ защиты в эти дни дезинфицирует военные и гражданские объекты Минской области
Посмотрели, как работает третья ветка метро через неделю после ее открытия
Семь человек стали жертвами ливневых паводков в Северной Каролине
Третий день выставки-ярмарки «Продэкспо — 2020»: олимпийская чемпионка по кулинарному мастерству Анастасия Колупанович провела фантастический мастер-класс
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
На фоне пандемии COVID-19 в мире растет смертность от кори
Покровский мост в Полоцке, построенный в рекордные сроки, по достоинству оценили горожане
Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану
Наоми Кэмпбелл восхитила Instagram своим нежным и соблазнительным образом
Хелена Мерааи – о музыке, телевидении и жизни артиста эстрады во время пандемии
Чем закончится суд над парнем, который разрисовал стелу «Минск — город-герой»?
Евгений Данилик: в белорусском обществе пока не сформировалась культура меценатства
Умер нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба
Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19
СМИ: Байден победил на президентских выборах в штате Аризона
мнение
Всеволод ШИМОВ
Американский раскол
Плакать или смеяться? Сборная Беларуси по футболу уступила команде Румынии с хоккейным счетом 3:5
Всебелорусский слет студенческих отрядов стартует в Минске
В Бресте легковушка протаранила дорожное ограждение и перевернулась
Авторы
СКАНИРУЙТЕ