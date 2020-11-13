Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой

Профориентационные интенсивы для старшеклассников Гродно, Слонима, Щучина и Скиделя «PROF-каникулы» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы получат продолжение зимой, сообщает пресс-служба вуза.
«PROF-каникулы» для старшеклассников впервые проходили в университете с 3 по 5 ноября. Открыли их представители бизнес-кругов Гродненщины. Школьники познакомились с популярными специальностями Купаловского университета, встретились с профессионалами из различных сфер и поучаствовали в обучающих мастер-классах и бизнес-квизах.
– О создании инновационных идей и их дальнейшем развитии с перспективой реализации поделилась основатель Студии проектов и стартапов ГрГУ имени Янки Купалы Елена Разова, – отметили в пресс-службе. – Руководитель студии пригласила ребят на бесплатные занятия, на которых предусмотрены встречи с профессионалами бизнеса, мастер-классы по продвижению идей, консультации различных экспертов. Свои траектории образовательного и профессионального пути представили аудитории успешные предприниматели Гродненщины, среди которых в том числе выпускники Купаловского университета. В течение трех дней вместе с профессионалами каждый из ребят пробовал найти свою формулу успеха.
Результатом совместной работы, по мнению участников, стало более осознанное понимание своих личных возможностей, а также тех качеств, которые необходимы сегодня специалистам – это эффективные коммуникации, командная работа, презентационное мастерство.
Всего в осеннем сезоне «PROF-каникул» приняли участие более 50 школьников Гродненского региона.
– Совсем скоро в университете пройдет зимний сезон «PROF-каникул», – отметил декан факультета довузовской подготовки Иосиф Дорняк. – Мы ожидаем продолжения интенсивов, тесного взаимодействия с профильными факультетами, встреч с профессионалами. Планируем, что мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы был основан в 1940 году. По состоянию на 1 сентября в вузе функционировало 15 факультетов, 62 кафедры, численность студентов – более 11,3 тысячи. В 2020 году было принято на обучение 2572 студента.
Фото: ГрГУ
Опубликовано:
275
Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter