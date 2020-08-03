Впереди у «Беларусьфильма» реализация 17 проектов

На киностудии планируют реализовать около двух десятков проектов и выйти на новые кинорынки. Об этом сообщили в телефильме проекта «Сделано!» канала СТВ. «Беларусьфильмом» снято более 40 художественных военных картин, около 30 документальных и несколько анимационных.

В проекте также шла речь о киноплощадке недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, которые местные давно прозвали Смолевудом. В распоряжении студии более 80 гектаров земли. Луга и поля, хвойные и лиственные леса, два озера. Начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм» Сергей Буйницкий отмечает:

– Когда сюда приезжают впервые, будь то актеры или продюсеры, они реально в восхищении. Выражают благодарность тому, что нам удалось все это сохранить.

За последние несколько лет здесь родились десятки кинокартин. Множество военных фильмов отсняты под Смолевичами.

Генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский дополняет:

– Когда сюда приезжают, у людей шок. Говорят, у нас потрясающее место. Так вот, я мечтаю, что Беларусь когда-нибудь станет не просто местом для съемок собственных фильмов, но и мировых блокбастеров. Приехав на любой кинофестиваль, будут отмечать: О, Беларусь! Шикарное место, там здорово снимать.