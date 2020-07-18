Впереди неделя и восемь городов: республиканский молодежный поезд стартовал из Витебска

Субботу ребята провели на «Славянском базаре в Витебске»: участвовали в торжественной церемонии открытия нового стадиона Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, в молодежном фесте #YouthDays2020, спортивных турнирах и забеге, открытом диалоге «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Завершающим аккордом Дня молодежи стал ночной парад: участники проекта прошли от площади Победы до железнодорожного вокзала в праздничном шествии.- напутствовал участниковПоезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне - проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги - собрал 90 парней и девушек от 18 до 31 года из разных регионов. Среди них талантливые учащиеся и студенты, молодые ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры, блогеры. За неделю состав посетит все областные города и несколько районных центров по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск. В каждом городе запланированы встречи с руководством облисполкомов и райисполкомов, депутатами, лидерами общественных организаций, посещение знаковых объектов и мемориальных комплексов, где в год 75-летия Великой Победы участники проекта отдадут дань памяти героям и возложат цветы к монументам.