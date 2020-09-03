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Возвращение Беларуси в мирное русло: рецепт от главы КПРФ

Белорусам надо беречь рабочие места и обстановку, уважать выбор граждан и максимально локализовать тех, кто желает все это сломать. Об этом в эфире передачи «Марков. Ничего личного», вышедшей сегодня в эфире телеканала ОНТ, заявил председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального собрания России Геннадий Зюганов.

Фото: архив БЕЛТА

Что необходимо сделать сегодня в Беларуси, чтобы мирная жизнь вернулась в свое русло? Отвечая на этот вопрос, Геннадий Зюганов сказал:

– Вы должны понимать, что сейчас на планете бушует системный кризис. Два таких кризиса в прошлом веке закончились мировыми войнами. Из Первой мировой человечество вытащил Великий Октябрь и сталинская модернизация, которая собрала нашу страну в новой форме и обеспечила невиданный взлет. Из второго кризиса нас вытащила наша Великая Победа. Но затем кризис накопился, хотя убийство СССР позволило американцам оттянуть его на 17 лет. Но в 2008 году два фонда провалились  – и заполыхал новый пожар. 200 стран в него рухнуло, Беларусь же удержалась. Ныне кризис вновь потрясает Америку. 

Глава КПРФ предупреждает:

– И этот раскол будет углубляться, лихорадить Европу. Чтобы «залатать дыры», американцы напечатают 7 триллионов долларов. У нас таких возможностей  –печатного станка –нет, а если еще и сорвется производство, все расползется и у нас. Поэтому надо беречь рабочие места и обстановку, уважать выбор граждан и максимально локализовать тех, кто желает все это сломать. В противном случае ждет большая беда. Второе  – надо идти к людям, и правильно Лукашенко делает, что идет в трудовые коллективы.

Также Геннадий Зюганов убежден:

– Надо заставить нормально работать наш совместный парламент (Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. – Прим. ред.) и подготовить программу преодоления этого кризиса, который охватит и Россию, и Беларусь. Надо внимательно изучить уникальный опыт, накопленный нашими странами, Китаем. И надо освоить сети и показывать реальную жизнь, реальных людей. У нас с вами в душе живет общая Победа, и она нам и в этот раз поможет.
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