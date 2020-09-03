Возвращение Беларуси в мирное русло: рецепт от главы КПРФ

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БЕЛТА

Что необходимо сделать сегодня в Беларуси, чтобы мирная жизнь вернулась в свое русло? Отвечая на этот вопрос, Геннадий Зюганов сказал:Глава КПРФ предупреждает:Также Геннадий Зюганов убежден:(Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. – Прим. ред.)