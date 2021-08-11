Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Возрождение фашизма в Литве – заявление председателя Социалистического народного фронта

Возрождение фашизма в Литве – заявление председателя Социалистического народного фронта

Председатель Социалистического народного фронта Литвы Гедрюс Грабаускас осудил действия властей на митинге около Сейма, который прошел 10 августа. 

Фото: rubaltic.ru

–10–11 августа в Литве начались кровавые события. Власти послали спецназ против мирных граждан: жуткие сцены, массовые аресты. В июле-августе уже были подобные случаи, когда людей избивали, травили газом в Руднинкае и других местах страны. Против беженцев тоже применены жестокие меры. Кроме того, в стране проходят политические репрессии и давление на свободу слова, – считает председатель социалистического народного фронта. 

Гедрюс Грабаускас утверждает, что для наведения порядка в стране необходима демилитаризация Литвы: выход из НАТО, вывод из страны немецких и американских оккупантов. Также необходимо убрать сотни памятников нацистским преступникам, участникам Холокоста, запретить кланы неонацистов и принять другие меры по денацификации. 

– Необходима амнистия всех политически преследуемых людей, легализация литовской компартии, Союза наблюдателей за правами человека Литвы и других незаконно запрещенных организаций, – подчеркнул правозащитник.  

Гедрюс Грабаускас также уверен, что нужна отставка руководителей спецслужб и создание комиссии по расследованию преступлений коррумпированного режима в период 1990–2021 годов. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы