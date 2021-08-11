Возрождение фашизма в Литве – заявление председателя Социалистического народного фронта

Председатель Социалистического народного фронта Литвы Гедрюс Грабаускас осудил действия властей на митинге около Сейма, который прошел 10 августа.
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–10–11 августа в Литве начались кровавые события. Власти послали спецназ против мирных граждан: жуткие сцены, массовые аресты. В июле-августе уже были подобные случаи, когда людей избивали, травили газом в Руднинкае и других местах страны. Против беженцев тоже применены жестокие меры. Кроме того, в стране проходят политические репрессии и давление на свободу слова, – считает председатель социалистического народного фронта.
Гедрюс Грабаускас утверждает, что для наведения порядка в стране необходима демилитаризация Литвы: выход из НАТО, вывод из страны немецких и американских оккупантов. Также необходимо убрать сотни памятников нацистским преступникам, участникам Холокоста, запретить кланы неонацистов и принять другие меры по денацификации.
– Необходима амнистия всех политически преследуемых людей, легализация литовской компартии, Союза наблюдателей за правами человека Литвы и других незаконно запрещенных организаций, – подчеркнул правозащитник.
Гедрюс Грабаускас также уверен, что нужна отставка руководителей спецслужб и создание комиссии по расследованию преступлений коррумпированного режима в период 1990–2021 годов.