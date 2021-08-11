Возрождение фашизма в Литве – заявление председателя Социалистического народного фронта

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считает председатель социалистического народного фронта.Гедрюс Грабаускас утверждает, что для наведения порядка в стране необходима демилитаризация Литвы: выход из НАТО, вывод из страны немецких и американских оккупантов. Также необходимо убрать сотни памятников нацистским преступникам, участникам Холокоста, запретить кланы неонацистов и принять другие меры по денацификации., – подчеркнул правозащитник.Гедрюс Грабаускас также уверен, что нужна отставка руководителей спецслужб и создание комиссии по расследованию преступлений коррумпированного режима в период 1990–2021 годов.