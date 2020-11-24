Возобновлено дело по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа»

Напомним предысторию. В период с 7 августа по 15 сентября обществу «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by статей 4 и 49 Закона о СМИ. Такие меры реагирования принимались министерством по обращениям госорганов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено. После детального анализа публикаций выносились письменные предупреждения.



Затем три из них tut.by оспаривал в Верховном суде. Его решение таково: два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными. Сегодня стала известна дата рассмотрения дела по обращению министерства в экономическом суде Минска – 3 декабря.