Возобновление учебного процесса, прямая линия КГК и рухнувшая цена на нефть. Главное за понедельник

Самые важные и интересные события и новости минувшего понедельника в нашем традиционном дайджесте.

Главное

В понедельник Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 60-летием, а также выразил соболезнования в связи с расстрелом жителей в провинции Канады.

Одним из главных событий вчерашнего дня стало возобновления учебного процесса в школах Беларуси. Например, к ученикам 15-ой гимназии столицы обязательных требований нет, однако уроки начались с инструктажа:

— Напоминания о соблюдении индивидуальной гигиены можно увидеть на стенах каждого этажа, в холле. Информация постоянно прокручивается на мониторах в коридорах гимназии. В кабинетах ребят рассадили в шахматном порядке, чтобы была дистанция. Благо место позволяет, - рассказала директор учреждения Эллада Власенко.



Кстати, российские ученые считают, что дошкольные учреждения и школы следует открыть, потому что дети природно защищены









В понедельник КГК провел "прямую линию" по вопросам наличия масок и антисептиков в аптеках и торговых сетях. Выяснилось, что ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась. А Минздрав рассказал, что с начала февраля в Беларуси проведено 102 556 тестов на COVID-19.



Министерство информации ограничило доступ к 66 сайтам за продажу наркотиков, а также вынесено требование владельцу nn.by за недостоверную информацию. В ведомстве призвали журналистов быть профессионалами и относиться к своей работе более ответственно.





В это же день председатель Миноблисполкома Александр Турчин посетил нефтебазу в Фаниполе, которая является одним из самых крупных складов хранения нефтепродуктов в стране.

Ближе к вечеру начали поступать тревожные вести с мировых рынков, где не прекращала падать цена на американскую нефть. В итоге впервые в истории рынки закрылись с отрицательной ценой на нефть WTI - минус 37 долларов за баррель.

Также в понедельник Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси.

Интересное

В Беларуси в самом разгаре весенне-полевые работы - яровыми засеяно 46 процентов площадей, или 1183 тысячи гектаров. Тут можно узнать подробную статистику и список лидеров.

На этой неделе Минск

. Собираются высадить более 2 миллионов летних цветов. В этом году планируется увеличить количество многолетников — для оформления клумб. Для этих же целей будут использоваться хвойные и цветущие кустарники.







А вдоль Минской кольцевой

.







А в Минской области запущен проект «Минщина гордится», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также всех белорусов приглашают поучаствовать в конкурсе на создание семейной летописи Великой Победы.

В ряде европейских стран продолжается поэтапное снятие карантинных мер. Похожую ситуацию можно наблюдать по всему миру.



Но вернемся из-за океана обратно в Беларусь, EPAM и Wargaming передали Минздраву более 700 тысяч фильтрующих масок высокого качества защиты . Речь идет о масках класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3М. Эти средства индивидуальной защиты рекомендует ВОЗ для медицинских работников при оказании помощи пациентам.









Еще в понедельник стало известно, что белорусские здравницы и природоохранные учреждения в условиях оттока туристов из-за ситуации с COVID-19 изменили тактику привлечения гостей. Теперь в приглашениях посетить тот или иной объект все чаще встречаются слова «самоизоляция» и «иммунитет». Тут – подробности.

А здесь можно посмотреть и почитать, как под Борисовом фермер нашел малютку-медведицу.

Спорт

"Минск-Арена" вошла в тройку лучших арен КХЛ по версии телевизионщиков.

- На этом стадионе блистательно прошел чемпионат мира в 2014 году. И там должен состояться чемпионат мира в 2021-м — эта арена снова будет принимать финал. Самая большая арена КХЛ. Невероятно красивое сооружение, инфраструктура на уровне, — отметили авторы рейтинга.

Вратарь «Слуцка» Борис Панкратов признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, «сахарные» в прошлую пятницу сенсационно обыграли на выезде солигорский «Шахтер» (2:1). 37-летний капитан «Слуцка» отразил пенальти в исполнении Дарко Бодула, а также совершил несколько невероятных сейвов.





Происшествия и криминал

Сотрудники столичной милиции раскрыли сразу два случая кражи деловой древесины, совершенных в Минске и Оршанском районе. В результате задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 31 до 41 года, причем двое из них — индивидуальные предприниматели в сфере деревообработки.

А здесь можно почитать, как наркодилеры вербуют «минеров» в интернете и мессенджерах.

В понедельник стало известно, что за выходные произошло сразу несколько пожаров, унесшие жизни людей. Так на пожаре в Гродно в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, его сожительница погибла. 55-летний мужчина погиб на пожаре в Вороновском районе, а в Ельском районе скончалась пожилая сельчанка.

Печальные новости пришли из Смолевичского района, где в лобовом ДТП погибли два человека. Также жуткое ДТП случилось в Брестском районе - автомобиль разорвало на части.



Из курьезных происшествий отметим пожар на балконе многоэтажки в Бресте. Он произошел из-за банки с березовым соком





Что еще глянуть и почитать

Медики предупреждают о негативных последствиях самолечения при коронавирусе



Хорошего дня и добрых мыслей!