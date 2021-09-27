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  2. Возобновились занятия в университете в Перми, где неделю назад произошла стрельба

Возобновились занятия в университете в Перми, где неделю назад произошла стрельба

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ), где неделю назад произошла стрельба, снова работает. Занятия в настоящий момент проходят дистанционно. На территорию позволяют пройти только сотрудникам и преподавателям, фамилии которых есть в перечне на пропускном пункте в вуз, информирует РИА Новости.


В настоящий момент на территорию учебного учреждения правоохранители пропускают только сотрудников и преподавателей, входящих в специальный перечень. Для  посетителей пока открыт только восточный вход. Возле него находится мемориал в память о погибших при стрельбе, стоят столы с цветами и свечами. Западный вход, через который 20 сентября в университет попал стрелявший, закрыт: подход к нему обтянут сигнальной лентой, с помещения пропускного пункта снято несколько стекол.

На территорию кампуса правоохранители также разрешает въехать транспортным средствам, номера которых указаны в списках.

Один из преподавателей вуза сообщил, что перечни для допуска в вуз составляют на основании информации, поданной руководителями факультетов и иных структурных подразделений университета.

По данным пресс-службы вуза, удаленный формат обучения продлится до 2 октября.
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Фото: РЕЙТЕР
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