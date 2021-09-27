Возобновились занятия в университете в Перми, где неделю назад произошла стрельба

В настоящий момент на территорию учебного учреждения правоохранители пропускают только сотрудников и преподавателей, входящих в специальный перечень. Для посетителей пока открыт только восточный вход. Возле него находится мемориал в память о погибших при стрельбе, стоят столы с цветами и свечами. Западный вход, через который 20 сентября в университет попал стрелявший, закрыт: подход к нему обтянут сигнальной лентой, с помещения пропускного пункта снято несколько стекол.На территорию кампуса правоохранители также разрешает въехать транспортным средствам, номера которых указаны в списках.Один из преподавателей вуза сообщил, что перечни для допуска в вуз составляют на основании информации, поданной руководителями факультетов и иных структурных подразделений университета.По данным пресс-службы вуза, удаленный формат обучения продлится до 2 октября.