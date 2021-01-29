Человек, перенесший коронавирус бессимптомно, имеет такие же шансы заразиться повторно, как и те, у кого инфекция проявлялась каким-либо образом. Об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
– После перенесенного коронавируса у человека, во-первых, есть антитела в крови, во-вторых, клетки памяти, которые как бы сфотографировали COVID-19, благодаря чему могут в любой момент быстро начать синтез новых антител. Если встреча произошла в том промежутке времени, когда в организме сохраняются активно циркулирующие антитела, это примерно 3-6 месяцев после болезни, то, скорее всего, болезнь не развится вообще. Если же нет активной циркуляции антител, их концентрация уменьшилась, но есть клетки памяти, организму понадобится какое-то время, чтобы распознать вирус. При этом антитела появится очень быстро, и COVID-19 будет протекать легко. То есть шансы на то, что при повторном заражении болезнь будет намного легче, очень велики, – объяснил Евгений Комаровский.
Врач добавил, что вышеперечисленное не работает тогда, когда повторно заразился коронавирусом человек с иммунодефицитом.
Фото: pixabay.com
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Возможно ли повторное заражение коронавирусом после бессимптомного течения болезни? Объяснил педиатр
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