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  2. Возможно ли повторное заражение коронавирусом после бессимптомного течения болезни? Объяснил педиатр

Возможно ли повторное заражение коронавирусом после бессимптомного течения болезни? Объяснил педиатр

Человек, перенесший коронавирус бессимптомно, имеет такие же шансы заразиться повторно, как и те, у кого инфекция проявлялась каким-либо образом. Об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.


– После перенесенного коронавируса у человека, во-первых, есть антитела в крови, во-вторых, клетки памяти, которые как бы сфотографировали COVID-19, благодаря чему могут в любой момент быстро начать синтез новых антител. Если встреча произошла в том промежутке времени, когда в организме сохраняются активно циркулирующие антитела, это примерно 3-6 месяцев после болезни, то, скорее всего, болезнь не развится вообще. Если же нет активной циркуляции антител, их концентрация уменьшилась, но есть клетки памяти, организму понадобится какое-то время, чтобы распознать вирус. При этом антитела появится очень быстро, и COVID-19 будет протекать легко. То есть шансы на то, что при повторном заражении болезнь будет намного легче, очень велики, – объяснил Евгений Комаровский.

Врач добавил, что вышеперечисленное не работает тогда, когда повторно заразился коронавирусом человек с иммунодефицитом.

Фото: pixabay.com
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