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Возложение цветов, автопробег и открытый диалог – в Могилеве прошла областная акция проекта «Память сердца»

На Могилевщине областная акция республиканского патриотического проекта «Память сердца» включила в себя митинг-реквием, автопробег и открытый диалог.


На площади Славы ее участники – старшеклассники, студенты, работающая молодежь, представители общественных объединений, ветеранских организаций – выложили зажженными лампадками слова «Память сердца», почтили минутой молчания память о подвиге могилевчан в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. Затем с автопробегом «За любимую Беларусь» они переместились к мемориальному комплексу «Буйничское поле», где повторили все это снова.


Первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк также был среди участников:

– Нашим проектом напоминаем всем ныне живущим поколениям, что всегда нужно чтить память тех, благодаря кому мы сегодня можем растить детей, радовать друг друга в праздники, встречать очередной Новый год в кругу близких и не думать о войне. Наши цветы и лампадки заняли свои места у знаковых мест, прославляющих настоящих героев, благодаря которым мы живем.





Продолжился проект в агролесотехническом колледже имени К. П. Орловского в Буйничах, где в формате открытого диалога молодежь и эксперты обсудили попытки фальсификации исторических фактов.

Одним из спикеров был председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, доктор исторических наук Игорь Марзалюк:

– Мы всегда считали, что экстремизм и нацизм это не про нас, не про Беларусь. Но в действительности за последние 20 лет появилась ультраправая субкультура, для которой характерна героизация белорусских националистов-коллаборационистов, которые сотрудничали с Гитлером и сами были фашистами, и всего того, что с ними связано. Именно эти люди шли в первых рядах громить белорусское государство в августе этого года. И в этом самая большая опасность, потому что слово порождает дело, дело порождает винтовку, которая в свою очередь порождает бунт – если перефразировать Мао Цзэдуна.


Такие вещи должны купироваться, уверен Игорь Александрович:

– Нацизм – это человеконенавистническая идеология, потому в любой стране она подлежит выкорчевыванию, выжиганию и уничтожению. И здесь альтернативы и плюрализма быть не может. Когда мы убиваем историческую память, уничтожаем коллективную традицию поколений, значит – создаем ситуацию, в которой все то, что вызывало гордость, начинает вызывать неприятие. Поэтому так важно разговаривать с молодежью – честно, достойно. Когда парням и девушкам показываешь факты, они начинают задумываться.


– С нами беседовали ветераны и историки, которые рассказали, что на самом деле происходило в годы войны, какой ценой добывалась победа и каким образом ее пытаются сейчас отнять, – делится впечатлениями могилевчанка Анна Дашкевич. – Для меня это актуальная, злободневная тема. Больно видеть, как светлую память о подвиге наших прадедов пытаются очернить различными символами. Больно видеть, как белорусов пытаются противопоставить друг другу, как они начинают видеть врагов в соседях, коллегах, даже родственниках и друзьях только потому, что те мыслят иначе. Считаю, что какого бы мнения не придерживались люди, они не враги. Беларусь – целая и единая страна, никому не позволим нас разъединять, не позволим топтать нашу память.

Разделяет это мнение и Варвара Серова, работающая в Могилевском институте МВД:

– С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Казалось бы, не так много, но молодое поколение начинает забывать ценность этого события. Поэтому важно проводить подобные патриотические мероприятия, как можно больше говорить на эту тему и, что еще более важно, общаться с живыми свидетелями тех горьких лет. Они могут рассказать, что там происходило на самом деле, за какую идею шли в бой. Не по учебникам или новостным сайтам, а из личного, уникального опыта. Например, я осталась под впечатлением от беседы с мужчиной, который родился, жил и воспитывался сразу после войны. Ребенок тех лет, он многое увидел и пережил, хлебнул тягот и сложностей, к которым привела война. В ситуации, в которой оказалось наша страна, особенно важно помнить историю. Без нее не будет будущего! 
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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