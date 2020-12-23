Возложение цветов, автопробег и открытый диалог – в Могилеве прошла областная акция проекта «Память сердца»

На площади Славы ее участники – старшеклассники, студенты, работающая молодежь, представители общественных объединений, ветеранских организаций – выложили зажженными лампадками слова «Память сердца», почтили минутой молчания память о подвиге могилевчан в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. Затем с автопробегом «За любимую Беларусь» они переместились к мемориальному комплексу «Буйничское поле», где повторили все это снова.также был среди участников:Продолжился проект в агролесотехническом колледже имени К. П. Орловского в Буйничах, где в формате открытого диалога молодежь и эксперты обсудили попытки фальсификации исторических фактов.Одним из спикеров былТакие вещи должны купироваться, уверен Игорь Александрович:делится впечатлениями могилевчанка Анна Дашкевич.Разделяет это мнение и