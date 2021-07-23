Сегодня в японской столице уже прошла демонстрация против проведения «Токио-2020». Тогда же было анонсировано, что ряд акций планируется провести позже. Агентство Reuters выложило фото, на которых запечатлена демонстрация у Национального стадиона в Токио, где в эти минуты проходит церемония открытия летних Олимпийских игр.
На фото видно, что акция протеста достаточно ожесточенная: манифестантам противостоит полиция.
Напомним, что протестующие против проведения соревнований в Японии опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом в стране из-за проведения международных спортивных состязаний. Многочисленные соцопросы, проводимые в Стране восходящего солнца, показывали, что большинство населения выступало за отмену Олимпиады.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Возле Национального стадиона в Токио, где идет церемония открытия Олимпиады, проходит демонстрация против Игр
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