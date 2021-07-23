Возле Национального стадиона в Токио, где идет церемония открытия Олимпиады, проходит демонстрация против Игр

На фото видно, что акция протеста достаточно ожесточенная: манифестантам противостоит полиция.Напомним, что протестующие против проведения соревнований в Японии опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом в стране из-за проведения международных спортивных состязаний. Многочисленные соцопросы, проводимые в Стране восходящего солнца, показывали, что большинство населения выступало за отмену Олимпиады.Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.