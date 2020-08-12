Возбуждено десять уголовных дел за повреждение автомобилей ГАИ в Минске

, – сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.Вечером 9 августа сотрудники ГАИ, двигаясь на служебном автомобиле, остановились на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Граждане, переходившие проезжую часть по пешеходному переходу, заблокировали автомобиль, выражались нецензурной бранью в отношении сотрудников ГАИ и препятствовали проезду. Указанные действия сопровождались ударами по машине руками и ногами. Кроме этого, был похищен номерной знак.Во Фрунзенском районе Минска два автомобиля ГАИ двигались по улице Кальварийской. На пересечении указанной улицы с переулком Тучинским неустановленные лица заблокировали движение, перекрыв несколько полос проезжей части. После чего в служебные машины правоохранителей неизвестные стали бросать различные предметы, а в лобовое стекло одной из них бросили бордюрный камень.Факты блокировки движения, а в последующем повреждения служебных автомобилей ГАИ в ходе несанкционированных массовых мероприятий зарегистрированы также в Центральном, Московском и Ленинском районах Минска.По изъятым во время осмотра мест происшествия вещественным доказательствам назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. К материалам уголовного дела приобщены записи видеорегистраторов, размещенных в служебных автомобилях. Правоохранители устанавливают личности правонарушителей., – подчеркнули в УСК по Минску.