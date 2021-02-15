Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за минувшие сутки 300 530 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордно низкий показатель с 7 октября 2020 года, сообщается на сайте ВОЗ.
В плане заражения лидирует Европа – там зафиксировано 122 528 случаев заражения. Высокие показатели и у Северной, и Южной Америки – 115 652 случая. В Юго-Восточной Азии за сутки зафиксировано 22 599 случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии во всем мире заразились более 108,1 млн человек, 2,38 млн – умерли.
Фото: gazeta.ru
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ВОЗ зафиксировала минимум случаев коронавируса за сутки с октября 2020 года
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