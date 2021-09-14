ВОЗ выступила против паспортов вакцинации для путешествий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против паспортов вакцинации, которые будут использоваться как условие для путешествий. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.
«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, – сказал он и пояснил: – Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации».
При этом Гебрейесус обратил внимание на то, что данную возможность могут рассмотреть в будущем. Для этого необходимо увеличить охват прививочной кампанией. Поэтому, по словам гендиректора ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов с целью создать признаваемую всеми систему.
Тем временем в Европе продолжаются протесты против введения подобных документов. Подробнее об этом читайте в нашем материале по ссылке.
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