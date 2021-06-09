ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам

Отмечается, что страны ВОЗ информировали Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) о "рекордном числе (более 3 млн) лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования". Речь идет в основном о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), обладающей сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).– прокомментировали в организации.В ВОЗ позитивно оценивают увеличивающееся внимание мирового сообщества к проблеме устойчивости микробов к лекарствам. Также отмечается: "несмотря на прогресс, требуется дальнейшая работа для улучшения репрезентативности и качества данных".В опубликованном в апреле докладе ВОЗ указала на медленную разработку в мире новых эффективных противомикробных средств. По ее данным, ни один из 43 антибиотиков, проходящих сейчас клинические испытания, не решает в полной мере проблему резистентности бактерий.