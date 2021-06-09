Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность растущей устойчивостью болезнетворных микробов к антибиотикам. В опубликованном сегодня в Женеве пресс-релизе она сообщила о зарегистрированных в мире в 2020 году более 3 млн случаев подобной резистентности, передает ТАСС.
Отмечается, что страны ВОЗ информировали Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) о "рекордном числе (более 3 млн) лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования". Речь идет в основном о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), обладающей сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).
– Судя по всему, выше резистентность в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызывать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, обладающим эффективностью против этих инфекций, – прокомментировали в организации.
В ВОЗ позитивно оценивают увеличивающееся внимание мирового сообщества к проблеме устойчивости микробов к лекарствам. Также отмечается: "несмотря на прогресс, требуется дальнейшая работа для улучшения репрезентативности и качества данных".
В опубликованном в апреле докладе ВОЗ указала на медленную разработку в мире новых эффективных противомикробных средств. По ее данным, ни один из 43 антибиотиков, проходящих сейчас клинические испытания, не решает в полной мере проблему резистентности бактерий.
Опубликовано:
755
ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter