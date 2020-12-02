Это на более чем 100 тысяч новых случаев меньше по сравнению с данными за позапрошлую неделю, уточняет РИА Новости.
Точная цифра количества выявленных случаев заражения составила 3 935 330. Всего в мире зафиксировали более 61 миллиона пациентов с коронавирусом. Что касается летальных случаев, на прошлой неделе от инфекции умерли более 69 тысяч человек, всего с начала пандемии скончались 1,4 миллиона пациентов.
ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта.
Фото: pixabay.com
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ВОЗ: в мире зафиксировали почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
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