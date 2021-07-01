В странах Европы увеличивается количество заразившихся COVID-19. На прошедшей неделе число заболевших увеличилось на 10% на фоне послабления санитарных ограничений, информирует ТАСС.
– На прошлой неделе число случаев заболевания выросло на 10%, что было вызвано увеличением количества поездок, массовых собраний и ослаблением социальных ограничений, – обратил внимание директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
– Спад числа выявляемых случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона, который продолжался 10 недель, подошел к концу, – добавил он.
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ВОЗ: в Европе из-за отмены ограничений наблюдается рост числа заболевших коронавирусом
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