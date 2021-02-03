ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за коронавируса за неделю

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Это рекордная цифра с начала пандемии. Но параллельно заболеваемость снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 млн новых случаев – это на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней.Согласно данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ, с 25 по 31 января в мире было зарегистрировано 96 364 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, что больше, чем на предыдущей неделе (95 991 умерший), которой до сих пор принадлежал антирекорд смертности. За прошлую неделю было выявлено 3 686 110 новых случаев, что значительно меньше, чем за период с 18 по 24 января (4 104 947 случаев).ВОЗ констатирует, что "заболеваемость в мире снижается третью неделю подряд". По состоянию на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано более 102 млн заразившихся и свыше 2,2 млн умерших.Ярко выраженный спад заболеваемости на прошлой неделе наблюдался в Африке (на 27%) и странах Европейского региона (на 18%). Смертность там также упала (на 8% в обоих случаях), однако при этом рост летальности был зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%), в Восточном Средиземноморье (на 9%) и в Западном полушарии (на 4%).В Северной и Южной Америке за 7 дней заболели более 1,8 млн человек и умерли свыше 47 тыс. В Европе число инфицированных увеличилось более чем на 1,25 млн, а летальных исходов – более чем на 36 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи зафиксировали более 200 тыс. новых случаев инфицирования, умерли больше трех тысяч человек.В США число заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 1,07 млн. Следующие по количеству новых случаев Бразилия (более 364 тыс. новых случаев), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (более 141 тыс.), Россия (более 131 тыс.), Испания (более 109 тыс.), Мексика (более 109 тыс.), Индия (более 91 тыс.), Колумбия (более 90 тыс.) и Индонезия (более 88 тыс.).