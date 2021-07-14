ВОЗ сообщила, что в мире за неделю выявили почти 3 млн случаев заражения коронавирусом

– следует из данных еженедельного эпидемического бюллетеня организации. Также отмечается, что за неделю скончались 55 тысяч человек, что на 3% больше, чем неделей ранее. До этого момента наблюдалось снижение смертности в течение двух месяцев.С 5 по 11 июля в мире были выявлены 2 996 465 новых случаев коронавирусной инфекции и зарегистрировано 55 830 летальных исходов. По состоянию на 11 июля всего насчитывалось 186 240 393 случая инфицирования и 4 027 861 случай смерти пациентов.О самом большом количестве заразившихся за неделю в ВОЗ сообщила Бразилия (333 030). Далее следуют Индия (291 789), Индонезия (243 119), Великобритания (210 277) и Колумбия (174 320). Вспышка заболеваемости зафиксирована на Британских Виргинских островах (2497 новых случаев на 100 тыс. жителей), на Сейшелах (763), Кипре (673), Джерси (628) и Фиджи (490).Заболеваемость снизилась за неделю в Северной и Южной Америке (на 3%). Вместе с тем рост продолжается в Восточном Средиземноморье (на 25%), Европе (на 20%), Юго-Восточной Азии (на 16%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 15%) и Африке (на 5%). Смертность особенно сильно выросла в Африке (на 50%) и Юго-Восточной Азии (на 26%). Значительное уменьшение числа летальных исходов отмечено в Северной и Южной Америке (на 11%). В Европе за семь дней заразились более 653 тыс. человек и умерли почти 7 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 962 тыс. новых случаев инфицирования и более 23 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 712 тыс. заразившихся, умерли более 14 тыс. человек.Согласно бюллетеню ВОЗ штамм коронавируса "Дельта" с 6 по 13 июля распространился уже на 111 стран.