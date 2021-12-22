ВОЗ: смертность от COVID-19 снизилась в мире на 9%

Согласно статистическим данным ВОЗ, с 13 по 19 декабря было выявлено 4 177 622 инфицированных и зарегистрировано 44 616 летальных исходов, что соответственно на 2% и 9% меньше, чем за предшествующую неделю. При этом значительный рост заболеваемости (на 53%) и смертности (на 15%) зафиксирован в Африке.На Европу приходится 63% случаев заражения за неделю и 60% смертей. Вместе с тем отмечено снижение заболеваемости на 3%, а смертность сократилась на 7%.О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (725 750). Далее следуют Великобритания (507 984), Франция (358 175) и Германия (283 673).По данным ВОЗ на 21 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 274 628 461 случай заражения и 5 358 978 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 543 414, летальных исходов – на 6488.