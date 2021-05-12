Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделала вывод, что режим чрезвычайной ситуации для мирового здравоохранения был объявлен достаточно поздно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.
– Задержки относятся не только к Китаю, они наблюдались повсеместно. Заявление о введении ЧС могло быть сделано еще на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января 2020 года. Но даже если бы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения неделей раньше, вряд ли положение изменилось бы перед лицом бездействия большого количества стран, – приводит агентство слова члена группы экспертов, бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк.
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ВОЗ: следовало раньше объявить режим ЧС для мирового здравоохранения
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