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ВОЗ: следовало раньше объявить режим ЧС для мирового здравоохранения

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделала вывод, что режим чрезвычайной ситуации для мирового здравоохранения был объявлен достаточно поздно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.


– Задержки относятся не только к Китаю, они наблюдались повсеместно. Заявление о введении ЧС могло быть сделано еще на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января 2020 года. Но даже если бы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения неделей раньше, вряд ли положение изменилось бы перед лицом бездействия большого количества стран, – приводит агентство слова члена группы экспертов, бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк. 
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Фото: РЕЙТЕР
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