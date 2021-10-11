ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете

– уточнили в организации. Речь идет о лицах, которые уже получили первую стандартную серию вакцин и подвергаются высокому риску тяжелого течения COVID-19.Как пояснили в организации, "в случае с неактивированными вакцинами Sinovac и Sinopharm дополнительная (3-я) доза гомологичной вакцины должна быть предложена людям шестидесяти лет и старше как продолжение первой серии [иммунизации]".Специалисты советуют при вакцинации особое внимание уделять населению из группы риска и всем взрослым. ВОЗ поставила цель охватить прививками не менее 70% населения во всех странах к середине следующего года.