ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вводить дополнительные дозы вакцин от COVID-19 людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию женевской штаб-квартиры ВОЗ, опубликовавшей выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ).
"Согласно рекомендациям СКГЭ людям с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин против коронавирусной инфекции, включенных в список для экстренного применения", – уточнили в организации. Речь идет о лицах, которые уже получили первую стандартную серию вакцин и подвергаются высокому риску тяжелого течения COVID-19.
Как пояснили в организации, "в случае с неактивированными вакцинами Sinovac и Sinopharm дополнительная (3-я) доза гомологичной вакцины должна быть предложена людям шестидесяти лет и старше как продолжение первой серии [иммунизации]".
Специалисты советуют при вакцинации особое внимание уделять населению из группы риска и всем взрослым. ВОЗ поставила цель охватить прививками не менее 70% населения во всех странах к середине следующего года.