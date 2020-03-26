ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной для борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция людей и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.





Такие меры, по словам эксперта, позволяют выиграть время, но недостаточны для спасения жизней.

Глава ВОЗ назвал несколько способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь, по его словам, необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал к работе с зараженными, пишет lenta. Важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус. Также необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Эти меры, считает эксперт, остановят распространение вируса и не допустят возобновление эпидемии после снятия ограничений.

Напомним, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник накануне в ходе онлайн-конференции отметил, что сейчас 81—85% людей переносят COVID-19 на ногах как легкую простуду, 10—14% нуждаются в медпомощи и на фоне адекватного лечения выздоравливают без осложнений, 5—6% нуждаются уже в интенсивной терапии, как правило, это пациенты старшего возраста.

Наличие хорошей санслужбы позволяет стране точечными воздействиями контролировать ситуацию, отметил глава Минздрава. По количеству тестов на миллион населения Беларусь входит в первую десятку стран, еще месяц назад решено было тестировать все пневмонии на коронавирус. Вообще же, вряд ли какое-то государство выдержит 12—13 недель запрета на передвижения, сказал министр.