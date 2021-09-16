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  2. ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V"

ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить процесс одобрения российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, передает ТАСС.


– Мы были вынуждены приостановить процесс, так как во время инспекции одной из фабрик по изготовлению препарата было обнаружено, что предприятие не соответствует новой практике производства, – уточнил Барбоса на пресс-брифинге, посвященном коронавирусу.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что процесс не будет возобновлен, пока производители российской вакцины не примут соответствующие меры и не проведут новую проверку.

Фото из архива БЕЛТА
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