ВОЗ предупреждает о риске появления новой пандемии из-за неправильного приема антибиотиков

Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса может спровоцировать другую пандемию, сообщает ТАСС.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время пресс-конференции в СМЦ «Известия» рассказала:
«Важный момент – влияние антимикробных препаратов, антибиотиков. Напомню, антибиотики нужно принимать только по рекомендации врача. При неправильном использовании препаратов мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. Речь идет о пандемии микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», – поделилась эксперт.
По словам Мелиты Вуйнович, в таком случае людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики не будут давать должного эффекта при лечении:
«Даже несмотря на то, что мы уже практически победили пандемию. Сейчас нам очень важно понять, что коронавирус подтолкнул нас, и врачей, и людей, пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания», – добавила она.
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