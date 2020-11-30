ВОЗ предупреждает о риске появления новой пандемии из-за неправильного приема антибиотиков

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во время пресс-конференции в СМЦ «Известия» рассказала:– поделилась эксперт.По словам Мелиты Вуйнович, в таком случае людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики не будут давать должного эффекта при лечении:– добавила она.