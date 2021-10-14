ВОЗ представила группу ученых для изучения происхождения COVID-19

Эксперты будут разрабатывать глобальную структуру для определения и проведения исследований происхождения появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.Группа состоит из 26 специалистов, которые были выбраны из более чем 700 претендентов. Члены SAGO обладают опытом в различных областях, включая эпидемиологию, здоровье животных, экологию, клиническую медицину, вирусологию, геномику, молекулярную эпидемиологию и другие. Они будут изучать вопрос, мог ли вирус передаться от животных к людям на рынках Уханя или вирус распространился из-за утечки его из лаборатории.Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что сотрудничество с этими компетентными специалистами поможет сделать мир безопаснее. Он также подчеркнул, что понимание происхождения новых патогенов имеет важное значение для недопущения будущих вспышек с эпидемическим и пандемическим потенциалом и требует широкого спектра знаний.