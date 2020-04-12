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ВОЗ порекомендует странам белорусский подход к лечению коронавируса – Караник

Всемирная организация здравоохранения будет рекомендовать сопредельным с Беларусью странам белорусский протокол лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ, его слова передает БЕЛТА.

- Когда мы обсудили протокол диагностики и лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, они (эксперты ВОЗ. - Прим.БЕЛТА) сказали, что он не нуждается в какой-то коррекции. Кроме того, они будут его рекомендовать многим сопредельным странам для внедрения тех подходов, которые применяются у нас по лечению этих пациентов, - сказал Владимир Караник.

Миссия ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля и прибыла в страну по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в стране. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.

- Объективный взгляд со стороны экспертов ВОЗ и их оценка, естественно, для нас были важны. Это помогает сверить часы. И не зря эксперты потом подчеркнули, что это процесс взаимного обучения, - добавил министр.

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