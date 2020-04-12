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ВОЗ подтвердила достоверность и правдивость статистики по COVID-19 в Беларуси - Кочанова

Статистика по COVID-19 в Беларуси абсолютно достоверная и правдивая. Это подтвердили и представители Всемирной организации здравоохранения, которые работали в республике с 8 по 11 апреля. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала "Беларусь 1", ее слова передает БЕЛТА. 

- От граждан нашей страны ничего не скрывается. Та информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная. Представители ВОЗ подчеркнули это, когда посещали медицинские учреждения, - сказала Наталья Кочанова.

Экспертам ВОЗ предоставили информацию по каждому человеку, который заболел, контакты первого и второго уровней.

- Проведена огромная работа. На сегодня сделано более 65 тыс. тестов. Эксперты были просто восхищены тем, что увидели, - отметила председатель Совета Республики.

Ситуацией владеет Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнула Наталья Кочанова. По ее словам, глава государства каждое утро анализирует статистику по COVID-19.

Миссия ВОЗ работала в Беларуси по приглашению Президента страны. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в Беларуси. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.

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Фото: Рейтер
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