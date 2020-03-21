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ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения поддерживает действия Минздрава Беларуси по раннему выявлению вируса, отслеживанию контактов, их изоляции и по профессиональному оказанию помощи пациентам. Об этом говорится в письме, которое направил Владимиру Каранику Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.


Он напомнил, что на данный момент Всемирная Организация Здравоохранения  характеризует ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 как пандемию. "Я особенно обеспокоен угрожающим и быстрым распространением коронавирусной инфекции в Европейском регионе, - написал  Клюге. - ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия, используя сочетание мер, основанных на фактических данных общественного здравоохранения, для сдерживания заболевания и контроля его распространения, что имеет решающее значение в Европе. В этой связи, мы хотели бы выразить нашу полную поддержку и солидарность в отношении предпринимаемых в Беларуси мер против COVID-19".

При этом Клюге отметил высокий профессионализм Минздрава Беларуси. "В особенности, я хотел бы подчеркнуть профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам. Эти меры чрезвычайно важны, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Осведомленность населения о рисках и рекомендуемых мерах по снижению вероятности заражения COVID-19, имеют крайне важное значение для решения этой общей проблемы. В связи с этим, я высоко оцениваю ваши активные действия по обеспечению регулярного и открытого информирования населения о развитии ситуации и предпринимаемых мерах. Мы также благодарны Беларуси за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), что помогает нам лучше понять природу и ход этой эпидемии и координировать меры реагирования в глобальном масштабе", - говорится в письме.


Директор Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул, что подход Министерства здравоохранения Беларуси полностью соответствует рекомендациям ВОЗ, а все меры принимаются с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков. "Поскольку эта болезнь продолжает распространяться, все страны должны подготовить свое население, кадровые ресурсы и службы здравоохранения, и особенно свои больницы, к потенциальному распространению COVID-19. Это требует продолжения осуществления скоординированных на национальном уровне мер, с участием всего правительства и общества, направленных на борьбу с инфекцией с учетом меняющейся ситуации и тенденций. ВОЗ продолжит сотрудничество и будет готова и впредь оказывать необходимую поддержку Беларуси в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19" - подытожил Ханс Клюге.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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