ВОЗ планирует возобновить расследование о происхождении COVID-19

Согласно информации The Wall Street Journal, для решения поставленной задачи есть не так много времени. ВОЗ сформирует команду из 20 человек, в которую войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.Прошлый раз международная группа ученых работала в Китае с января по февраль. Они побывали в Уханьском институте вирусологии, включая лабораторию BSL-4, из которой, по неподтвержденным данным, произошла утечка нового вируса. Также в рамках расследования ученые посетили больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Наряду с этим глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обозначил необходимость провести дальнейшее расследование версии о лабораторной утечке, поскольку специалисты не нашли источник нового заболевания.В начале августа республиканцы из палаты представителей США предоставили отчет, в котором заявили, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. При этом в качестве доказательств у них были лишь данные из открытых источников и косвенные свидетельства.Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию, согласно которой COVID-19 могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов.