Перспективы одинакового доступа к вакцинам от коронавируса оказались под угрозой: в настоящее время вакцины применяются практически исключительно в богатых государствах. Такое заявление на 148-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделал ее генеральный директор Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.
По словам Гебрейесуса, мир находится на грани катастрофического морального кризиса, а обещание равного доступа к вакцинам от COVID-19 подвергается серьезному риску быть невыполненным.
Генеральный директор ВОЗ также рассказал, что в последнее время он от нескольких стран-членов получал вопросы о том, будет ли поставка препарата согласно COVAX (международный механизм равного доступа к вакцинам) и выполнят ли страны с высокими доходами свои обещания.
Тедрос Гебрейесус призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией коронавируса и развернуть в течение 100 ближайших дней во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей.
Фото: БЕЛТА
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ВОЗ: перспективы равного доступа к вакцинам от COVID-19 оказались под угрозой
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