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ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

Пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, вопрос в том, сколько еще будет наблюдаться чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.


- Ожидаю, что вирус будет распространяться еще долгое время. Вопрос  в том, сколько еще будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это зависит от количества людей, тяжело переносящих заболевание, числа смертей и тем, как контролируется передача инфекции, - пояснил представитель организации. 

Он добавил, что вирус не исчезнет. 

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также заметила, что конец пандемии наступит еще не скоро. 

- Сейчас наблюдается кульминация пандемии. Но некоторые ведут себя, как будто она завершилась. Но это не так, - уточнила Мария ван Керкхове.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире превышает 219 млн. При этом скончались более 5,5 млн. человек.  
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Фото: РЕЙТЕР
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