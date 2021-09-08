ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

- пояснил представитель организации.Он добавил, что вирус не исчезнет.Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также заметила, что конец пандемии наступит еще не скоро.- уточнила Мария ван Керкхове.По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире превышает 219 млн. При этом скончались более 5,5 млн. человек.