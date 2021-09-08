ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

Пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, вопрос в том, сколько еще будет наблюдаться чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.
- Ожидаю, что вирус будет распространяться еще долгое время. Вопрос в том, сколько еще будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это зависит от количества людей, тяжело переносящих заболевание, числа смертей и тем, как контролируется передача инфекции, - пояснил представитель организации.
Он добавил, что вирус не исчезнет.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также заметила, что конец пандемии наступит еще не скоро.
- Сейчас наблюдается кульминация пандемии. Но некоторые ведут себя, как будто она завершилась. Но это не так, - уточнила Мария ван Керкхове.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире превышает 219 млн. При этом скончались более 5,5 млн. человек.