В ВОЗ полагают, что наша страна может избежать высокой заболеваемости гриппом благодаря достаточному уровню вакцинации. Об этом заявил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, пишет БЕЛТА.
Он сказал, что «Беларусь достаточно неплохо подготовлена в плане охвата вакцинацией против гриппа». В течение нескольких лет страна достигает рекомендованного ВОЗ уровня вакцинации. «Благодаря этому мы можем предположить, что большой эпидемии гриппа в нашей стране не будет», – подчеркнул представитель ВОЗ.
Однако Граньков отметил, что любая микст-инфекция создает дополнительные сложности в плане лечения. Поэтому в 2020 году ВОЗ настоятельно порекомендовала прививаться против гриппа.
Фото: pixabay.com
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ВОЗ ожидает невысокую заболеваемость гриппом в Беларуси
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