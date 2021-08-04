ВОЗ: отсутствие прививки от коронавируса у детей не должно препятствовать посещению учебных заведений

Школы должны работать, а отсутствие прививки против COVID-19 не должно быть препятствием для посещения учебных заведений, сообщает ТАСС.
- Школы должны оставаться открытыми, - заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен. - Никаких требований по тому, чтобы допускать на занятия только тех школьников, которые сделали прививки, вводиться не должно.
В то же время она призвала в рамках вакцинации отдавать приоритет самым уязвимым группам населения, в том числе пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и медицинским работниками.
- У подростков, как правило, заболевание проходит легко. Но ребята, имеющие хронические заболевания, также должны быть добавлены в приоритетную группу, - добавила она.