ВОЗ: отсутствие прививки от коронавируса у детей не должно препятствовать посещению учебных заведений

- заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.В то же время она призвала в рамках вакцинации отдавать приоритет самым уязвимым группам населения, в том числе пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и медицинским работниками.- У подростков, как правило, заболевание проходит легко. Но ребята, имеющие хронические заболевания, также должны быть добавлены в приоритетную группу, - добавила она.