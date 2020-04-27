ВОЗ: ограничения из-за COVID-19 необходимо снимать постепенно

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал страны отменять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса COVID-19, постепенно и хорошо спланировано.

«Отмена мер должна идти медленно и быть хорошо спланирована, ситуация должна постоянно контролироваться. Если же страны слишком быстро снимут ограничения, не исключена ситуация, что их потребуется ввести вновь», — цитирует Райана ТАСС.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зарегистрирована в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. Постепенно она распространилась по всему мира, а 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Сегодня общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 3 млн человек, более 208 тысяч пациентов умерли.