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  2. ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Novavax для экстренного применения

ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Novavax для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения заявила, что внесла американскую вакцину против коронавирусной инфекции Nuvaxovid компании Novavax в перечень препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, пишет РИА Новости.


"Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", –  уточняется в заявлении.

За все время в мире диагноз COVID-19 был подтвержден по меньшей мере 275 926 000 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 5 380 085. Вылечились более 247 680 600 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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