ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Novavax для экстренного применения

уточняется в заявлении.За все время в мире диагноз COVID-19 был подтвержден по меньшей мере 275 926 000 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 5 380 085. Вылечились более 247 680 600 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.