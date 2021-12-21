ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Novavax для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения заявила, что внесла американскую вакцину против коронавирусной инфекции Nuvaxovid компании Novavax в перечень препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, пишет РИА Новости.
"Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам", – уточняется в заявлении.
За все время в мире диагноз COVID-19 был подтвержден по меньшей мере 275 926 000 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 5 380 085. Вылечились более 247 680 600 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.