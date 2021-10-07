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  2. ВОЗ одобрила использование первой в мире вакцины против малярии в Африке

ВОЗ одобрила использование первой в мире вакцины против малярии в Африке

Всемирная организация здравоохранения разрешила применение первой в мире вакцины против малярии, передает The Guardian.


Вакцина от малярии RTS,S, известная как Mosquirix, созданная британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), была введена более чем 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави за время пилотной программы, которая началась в 2019 году. Препарат доказал свою эффективность. Он  предотвращает 39% случаев малярии и 29% тяжелых случаев малярии среди маленьких детей.

Исследование, проведенное Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), показало, что, когда маленьким детям вводили противомалярийную вакцину, количество госпитализаций и летальных исходов стало меньше на 70 процентов. 

"Применение этой вакцины в дополнение к уже существующим средствам предотвращения малярии может спасти десятки тысяч молодых жизней", – уточнил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
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Фото: РЕЙТЕР
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