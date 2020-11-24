Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о необходимости обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им праздники, сообщает БЕЛТА.
"Думая о будущем, мы должны обеспечить обучение детей и не лишать их традиционных праздников. У нас есть богатый опыт в борьбе с COVID-19 без притеснения людей. Многие страны региона продолжают обучение детей младшего возраста благодаря адаптации школьных условий, обеспечению вентиляции, обучению в малых группах и увеличению дистанции. Эти учебные заведения работают уже более 100 дней подряд", – отметил Ханс Клюге.
ВОЗ по-прежнему готова поддерживать страны Европы в продолжении работы начальных школ.
"Там, где закрытие школ необходимо из-за сильного распространения инфекции, мы просим оказывать максимум внимания детям, находящимся в уязвимом положении и с ограниченными возможностями, предоставлять им поддержку и возможность проходить очное обучение", – пояснил специалист.
Что касается приближающихся праздников, Ханс Клюге отметил, что "это будет другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым". Во время Рамадана общины нашли безопасные пути, в том числе виртуально или с помощью доставки еды на дом для празднования.
"Если планируется встреча большой компании друзей, то ее лучше перенести до тех пор, пока вы не сможете безопасно собираться вместе. Лучше собраться в 2021 году. К примеру, проведите время на свежем воздухе с близкими. Празднуйте, но безопасно", – подытожил глава Европейского регионального бюро.
Опубликовано:
757
ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter