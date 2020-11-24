ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники

– отметил Ханс Клюге.ВОЗ по-прежнему готова поддерживать страны Европы в продолжении работы начальных школ.– пояснил специалист.Что касается приближающихся праздников, Ханс Клюге отметил, что "это будет другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым". Во время Рамадана общины нашли безопасные пути, в том числе виртуально или с помощью доставки еды на дом для празднования.– подытожил глава Европейского регионального бюро.