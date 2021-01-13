Коронавирус нового типа, который изначально обнаружили в Великобритании, зафиксирован уже в 50 странах и районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Данная статистика ведется с 14 декабря, когда новый штамм был обнаружен впервые. В ВОЗ пояснили, что вирусы имеют свойство изменятся, поэтому возникновение новых типов было очевидно. Обнаружение этих разновидностей вызывает у специалистов обеспокоенность, что только подчеркивает важность усиления возможностей диагностики и систематического изучения последовательности вируса SARS-CoV-2.
По мнению специалистов, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными.
По данным ВОЗ, эти штаммы не взаимосвязаны. Ранее эксперт организации Мария ван Керкхове рассказала, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант.
Фото: pixabay.com
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ВОЗ: новый штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах
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