Всемирная организация здравоохранения не допускает, что случаи инфицирования бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности. Как отметила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, власти хорошо справляются с ситуацией, пишет агентство Reuters.
"Мы следим за вспышкой при помощи правительства Китая и Монголии. Мы не думаем, что риск серьезный, но внимательно наблюдаем за ситуацией", – подчеркнула она, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Эпизоды инфицирования бубонной чумой ранее зарегистрировали в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). Эти территории граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем.
Чумой заражаются от больных животных (преимущественно от грызунов), а также через укусы блох. Опасность представляют сурки, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Также инфекция передается от зараженного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики ведется вакцинация.
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ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае
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