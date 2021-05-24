Минимум 115 тысяч работников сферы здравоохранения в мире умерли вследствие пандемии коронавируса. Такие данные озвучил сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Об этом информирует ТАСС.
– Хотя отчетность пока неполная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, выполняя свой служебный долг, – пояснил он.
Гебрейесус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% – к концу года.
– Давайте вакцинируем хотя бы 10% населения каждой страны к сентябрю, – подчеркнул он и добавил, что нужно "выйти хотя бы на 30% к концу года".
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ВОЗ: не менее 115 тысяч работников здравоохранения умерли из-за коронавируса
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