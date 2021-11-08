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ВОЗ направила в Афганистан партию медикаментов для лечения 5 тысяч детей

Всемирная организация здравоохранения направила в Афганистан партию медпрепаратов и принадлежностей, необходимых для лечения 5 тысяч детей, пишет ТАСС.


Афганский телеканал Ariana News проинформировал, что груз был доставлен в сотрудничестве с авиакомпанией Qatar Airways и правительством Катара. Гуманитарная помощь включает в себя медикаменты для лечения детей, страдающих от недоедания, диареи, пневмонии, инфекций верхних дыхательных путей и других заболеваний.

В ВОЗ сообщили, что с 30 августа в Афганистан через Катар было доставлено четыре партии гуманитарной помощи общим весом 60 тонн. Этой помощи достаточно для удовлетворения нужд 1,5 миллиона человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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